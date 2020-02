in foto: Immagine di repertorio

Non destano particolare preoccupazione le condizioni di salute dell'uomo che, oggi, è stato aggredito con un'ascia a Castiglione delle Stiviere, nella provincia di Mantova: si tratta di un uomo di 38 anni, migrante irregolare in Italia, senza fissa dimora. Il 38enne è ricoverato all'ospedale di Castiglione: per lui, i medici hanno riscontrato ferite giudicate guaribili in 20 giorni di prognosi. Ai carabinieri che indagano sull'accaduto, il 38enne ha raccontato di essere stato aggredito improvvisamente, mentre si trovava per strada: per proteggere il volto, il 38enne ha sollevato il braccio sinistro ed è stato colpito con il manico dell'ascia: per questo, l'entità delle ferite non risultano essere gravi: da quanto si apprende, l'uomo potrebbe essere dimesso già questa notte o alle prime ludi di domani.

L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio di oggi, come detto, a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano. Un uomo, un 29enne originario della Nigeria, anche lui da quanto si apprende irregolare sul territorio italiano e senza fissa dimora, ha improvvisamente distrutto alcune vetrine di un negozio e un'automobile, prima di scagliarsi contro il 38enne e contro i carabinieri intervenuti per placare la sua furia, che infine sono riusciti ad arrestarlo: per lui le accuse sono quelle di strage, tentato omicidio, danneggiamento aggravato, resistenza e lesioni. Il 29enne è stato portato nella caserma di Castiglione, dove è stato interrogato dai militari dell'Arma: dopo le formalità di rito, per lui si apriranno le porte del carcere di Mantova.