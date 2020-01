in foto: immagine di repertorio

Doppio incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, mercoledì 15 gennaio, in Lombardia. Due operai sono rimasti con la mano schiacciata dai macchinari che stavano utilizzando in due ditte a Limbiate, in provincia di Monza Brianza, e a Ambivere, nella Bergamasca. Soccorsi, entrambi, da un'ambulanza, sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo. Le loro condizioni non destano comunque particolari preoccupazioni.

Le dinamiche dei due incidenti

L'operaio rimasto ferito a Limbiate è un uomo di 39 anni, soccorso poco dopo le 10.30 (ora della chiamata al 118) in una ditta del paesino. Ha riportato lo schiacciamento della mano sinistra durante le operazioni di carico e scarico di un camion. Raggiunto dagli operatori sanitari, è stato medicato sul posto e portato in codice giallo all'ospedale di Desio. Sul posto sono usciti anche i vigili urbani per fare tutti i rilievi del caso.

Stessa sorte ma dinamica diversa per l'operaio di Ambivere che stamattina, poco prima delle 8, ha subìto lo schiacciamento del quarto e quinto dito della mano destra mentre operava in un impianto all'interno della sua ditta. L'uomo, un 51enne, è stato soccorso da un'ambulanza arrivata in codice rosso che l'ha portato all'ospedale San Pietro. Il livello di criticità è passato poi a codice giallo. Per l'incidente sono stati allertati anche i carabinieri di Bergamo.

I due precedenti nel Milanese di settimana scorsa

Sei giorni fa, a Lainate, in provincia di Milano, un operaio era rimasto ferito al volto con ustioni di primo grado mentre operava un lavoro di manutenzione ad un quadro elettrico, appena fuori da una ditta. Una vampata improvvisa lo ha ferito al volto, costringendo gli operatori sanitari a portarlo in codice giallo al Niguarda con l'elisoccorso. Per l'uomo si temeva una lesione alla cornea di un occhio. Lo stesso giorno, a Milano, un operaio è precipitato da un'impalcatura in via San Protaso, nel pieno centro della città, riportando conseguenze gravissime. I soccorritori l'hanno portato in codice rosso al Niguarda per una sospetta lesione del midollo spinale ad altezza lombare. La sua prognosi era stata dichiarata riservata.