Milano, incidente sul lavoro in via San Protaso: operaio precipita da un’impalcatura, è gravissimo

Grave infortunio sul lavoro in un cantiere nel centro di Milano, dove un operaio di 48 anni è precipitato da un’impalcatura ed è stato soccorso in codice rosso con una sospetta lesione del midollo spinale. Il lavoratore è ricoverato all’ospedale Niguarda in prognosi riservata. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che indagano per chiarire la dinamica e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.