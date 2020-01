in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente sul lavoro quest'oggi, mercoledì 8 gennaio, a Lainate, in provincia di Milano. Secondo quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenze urgenze, un uomo di 43 anni, C. F., è rimasto ferito riportando ustioni di primo grado al volto e portato in codice giallo al Niguarda con l'elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Lainate che stanno effettuando tutti i rilievi del caso per avere una ricostruzione completa dell'accaduto.

La fiammata sprigionatasi da un quadro elettrico

Secondo le prime informazioni raccolte, nonostante la chiamata sia arrivata da un impianto di lavoro alle 13.59, l'incidente si è consumato all'esterno dell'impianto stesso. Un operaio, intento nella manutenzione di un quadro elettrico, è rimasto vittima di una fiammata che gli ha procurato l'ustione di primo grado. Arrivato alle 14.44 all'ospedale Niguarda di Milano, l'uomo è stato visitato dai medici della struttura, e – come riferito a Fanpage.it – potrebbe aver riportato una lesione della cornea di un occhio. Solo cinque giorni fa, sempre a Lainate, un altro operaio è rimasto vittima di un incidente sul lavoro in un'azienda di rottami metallici. Precipitato da un'altezza di circa cinque metri, l'uomo – un 42enne – era stato portato in codice rosso in elicottero al San Gerardo di Monza. Secondo una prima ricostruzione, il 42enne avrebbe perso l'equilibrio schiantandosi a terra mentre lavorava su una passerella sopraelevata.