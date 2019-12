Grave incidente stradale a Manerbio, in provincia di Brescia, dove una donna di 78 anni è stata travolta da un furgone mentre attraversava la strada. La donna dopo l'urto è rimasta incastrata sotto il veicolo, riportando ferite molto serie.

Manerbio, donna investita da un furgone: è gravissima

È successo alle 8.50 di oggi, venerdì 13 dicembre, in via Moretto a Manerbio. Dopo la chiamata al 118 è stato allertato in codice rosso un mezzo dell'elisoccorso di Verona, che però non è potuto decollare a causa delle avverse condizioni meteo. Per liberare la donna dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco volontari di Verolanuova. L'anziana è stata trasportata in ambulanza in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia, dove è ricoverata in condizioni gravissime.

Bimbo travolto a Coccaglio

L'investimento di Manerbio arriva a pochi giorni da un altro grave incidente avvenuto nel Bresciano, a Coccaglio, dove una mamma e il suo bimbo di due anni sono stati travolti da un'auto mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Il piccolo, che era nel passeggino, è stato sbalzato a diversi metri di distanza e ha riportato un grave trauma cranico. È ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in prognosi riservata. Poche ore dopo l'incidente la polizia ha fermato una ragazza di 22 anni della zona, accusata di lesioni stradali e omissioni di soccorso. La donna ha raccontato di non essersi resa conto di aver travolto il passeggino e di essere fuggita perché presa dal panico. L'arresto non è stato confermato dal gip dopo l'interrogatorio di convalida, e la giovane è tornata libera.