Ancora nessuna notizia di Enrico Maccari, il manager 55enne originario di Lecco scomparso la notte di Natale da Giubiasco, piccolo comune vicino a Bellinzona, in Svizzera, dove risiedeva. L'ultima traccia del 55enne risale allo scorso 29 dicembre, giorno in cui l'auto aziendale dell'uomo è stata trovata parcheggiata a Milano, all'angolo tra viale Monza e via Pozzi. All'interno c'erano delle medicine da cui il 55enne non si separava mai e il suo computer. L'uomo, secondo quanto ha affermato uno dei suoi figli, non aveva alcun motivo per passare dal capoluogo lombardo: questo è però solo uno dei tanti punti oscuri di una vicenda che da oltre due settimane tiene col fiato sospeso i quattro figli del 55enne.

Il 55enne aveva una nuova compagna.

Sulla scomparsa di Enrico Maccari, oltre alle forze dell'ordine italiane ed elvetiche, indaga adesso anche un investigatore privato. Secondo quanto riferito da uno dei figli di Enrico, suo papà non aveva alcun motivo per allontanarsi da casa: dopo un periodo difficile seguito alla separazione dalla moglie, il 55enne aveva ripreso a lavorare divenendo direttore di uno stabilimento chimico-farmaceutico. Inoltre, Maccari aveva da poco intrecciato una nuova relazione sentimentale con una donna di 47 anni, originaria del Camerun e residente a Parigi. Con lei il 55enne Maccari aveva da poco trascorso un periodo di vacanza a Capo Verde e sulla neve, come documentato da alcune foto: "Bell’acchiappo papà. Ci vediamo per le feste", aveva commentato scherzosamente il figlio dell'uomo. Proprio sulla nuova compagna del padre dovrebbero concentrarsi le attenzioni delle forze dell'ordine: stando a quanto affermato da uno dei suoi figli, la nuova compagna non sarebbe infatti ancora stata contattata dagli inquirenti. Trovarla, o quanto meno riuscire a parlarle, potrebbe aiutare a ricostruire anche quanto avvenuto a Enrico Maccari, che da ormai due settimane non risponde più ai suoi cellulari, irraggiungibili.