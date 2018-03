Le buone forchette qui non c'entrano: più che altro, è questione di stomaci di ferro. Gli appassionati del programma televisivo "Man V Food" avranno l'occasione che aspettavano da tempo: dimostrare di essere all'altezza del loro idolo Casey Webb, il nuovo conduttore che ha raccolto il testimone (o meglio la forchetta) da Adam Richman. Martedì 27 marzo, nel locale Hamerica's di corso di Porta Ticinese 6, a Milano, dalle 19.30 alle 22.30 chi se la sentirà potrà cercare di vincere una sfida che si preannuncia difficile contro il proprio stomaco: ingurgitare un mega panino farcito con 800 grami di carne nel giro di 35 minuti. Chi ci riuscirà, vincerà un buono da 30 euro da utilizzare nel locale: chi invece desisterà dall'impresa dovrà pagare il conto.

Le regole sono ferree (qui il regolamento completo): i partecipanti (maggiorenni e residenti in Italia o a San Marino) dovranno ordinare un "The Challenge Burger" tra le ore 19.30 e le ore 22.30. Senza alzarsi dal proprio tavolo, senza farsi aiutare da altri e bevendo nient'altro che acqua, dovranno terminare interamente il loro piatto nel giro di 35 minuti: a controllare lo svolgimento del gioco sarà un notaio. Nel piatto non dovrà rimanere niente: il cibo che dovesse terminare a terra dovrà essere raccolto e mangiato. Insomma, la sfida si preannuncia dura e l'organizzazione non si assume alcuna responsabilità su eventuali conseguenze sulla salute dei partecipanti. Il "Challenge burger" è così composto: 800 grammi di carne di manzo, 200 grammi di chili, cheddar, bacon, pomodoro, insalata e pane. Come contorno, parte integrante della sfida, saranno servite 400 grammi di patatine fritte.

La stessa sfida verrà poi ripetuta martedì 10 aprile nel locale Hamerica's di Padova (in via dell'Arco, 22). Due appuntamenti che si preannunciano all'altezza dei nuovi episodi della trasmissione "Man V Food", le cui nuove puntate vanno in onda ogni martedì e mercoledì alle 21.10 su Food network, canale di Discovery al 33 del digitale terrestre.