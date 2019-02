Rischia di avere strascichi giudiziari la lite avvenuta martedì su un autobus della linea 50 a Milano, in zona Lorenteggio. Il video, pubblicato su Facebook da un testimone e diffuso inizialmente dalla testata "Milanotoday", aveva immortalato le intemperanze di un'anziana che si era scagliata violentemente contro una donna salita a bordo del bus con un passeggino e i figli. La donna insultata dall'anziana indossava un velo: l'anziana le si è rivolta con toni aggressivi, invitandola a scendere dal bus e insultandola: "Vai giù, vai giù, non farmi girare i coglioni". Poi le ha anche dato uno schiaffo sulla spalla, prima di essere calmata da una passante che aveva assistito alla scena.

L'autore del video: Se fosse stata una ragazza italiana non avrebbe fatto così

Le immagini avevano suscitato molta indignazione e avevano fatto gridare al razzismo, anche se negli insulti dell'anziana non sono presenti particolari riferimenti al fatto che la donna insultata fosse straniera. Fanpage.it ha però rintracciato l'autore del video, Alberto, il quale ha spiegato: "Non so se sia stato per razzismo, ma sono sicuro che se si fosse trattato di una ragazza italiana sicuramente non avrebbe fatto così", aggiungendo poi di aver ricevuto tantissimi insulti e commenti offensivi sul proprio profilo dopo aver condiviso il filmato. Adesso a capire i motivi che hanno portato l'anziana a insultare la mamma sarà la polizia: secondo quanto anticipato da Milanotoday la donna insultata e aggredita ieri, giovedì 31 gennaio, ha sporto denuncia in questura, assistita dall'associazione che si batte contro la violenza sulle donne Aisha.