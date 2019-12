in foto: Immagine di repertorio

Ingenti danni e disagi, a causa del maltempo, in Lombardia. Oggi, domenica 22 dicembre, una valanga ha colpito Tesenda, località di Livigno, comune della Valtellina in provincia di Sondrio: da quanto si apprende, uno sci-alpinista risulterebbe disperso; alcuni testimoni lo avrebbero visto in zona, e adesso si cerca di capire se l'uomo sia stato travolto dalla massa di neve. Sul posto sono arrivati gli uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, i vigili del fuoco del distaccamento di Valdisotto e i volontari di Livigno. Anche un elicottero di Areu, l'Azienda regionale emergenza urgenza, si è alzato in volo per contribuire alle ricerche dello sci-alpinista.

La provincia di Sondrio è stata particolarmente colpita dal maltempo che, tra questa notte e questa mattina, ha colpito la Lombardia. Una grossa frana, infatti, ha interessato la Strada Provinciale 16 Orobica, nel territorio comunale di Forcola: un intero costone della montagna che sovrasta la strada è crollato e si è riversato sulla sede stradale, per una estensione di circa 50 metri. Ovviamente, la strada è stata interrotta: sul posto sono prontamente giunti i vigili del fuoco; il timore iniziale era che sotto i detriti potessero essere rimasti degli automobilisti, ma dalle prime informazioni non risulterebbero vittime né dispersi.

