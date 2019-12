in foto: (Immagine di repertorio)

Una enorme frana si è abbattuta nella tarda serata di ieri, sabato 21 dicembre, su un tratto della strada provinciale 16, nel territorio comunale di Forcola, in provincia di Sondrio. A riportare la notizia è stato il quotidiano "Il Giorno", che spiega come a franare sulla Pedemontana orobica sia stato un intero costone della montagna che sovrasta la strada. Circa cinquemila i metri cubi di terreno e detriti che hanno sepolto per circa un'ottantina di metri la provinciale, molto utilizzata da chi si sposta nella zona. Il timore, fin da subito, è stato che qualcuno potesse essere rimasto sepolto sotto i detriti: "Speriamo che non ci siano vittime", è stato il commento del sindaco di Forcola, Tiziano Bertolini, intervenuto subito sul posto assieme ai vigili del fuoco di Sondrio, Morbegno, Bergamo e Brescia.

Al momento non risultano vittime: strada interrotta

I pompieri hanno scandagliato il materiale franato anche con l'utilizzo del geo radar per escludere che vi potessero essere persone rimaste sepolte sotto i detriti: al momento, fortunatamente, non vi sono risultanze in tal senso, secondo quanto ha riferito l'emittente locale "Tele Sondrio news". Sul luogo della frana sono intervenuti anche l'assessore regionale alla Montagna Massimo Sertori e il presidente della Provincia di Sondrio, Elio Moretti. La frana avrà pesanti ripercussioni sulla viabilità locale: il traffico infatti da ieri sera è stato deviato sulla strada statale 38 e la situazione è destinata a rimanere tale anche per i prossimi giorni.