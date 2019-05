Il maltempo che ieri sera si è abbattuto sul Bresciano ha provocato danni soprattutto nella zona di Concesio. Pioggia e grandine hanno allagato le strade e non solo. Ne sanno qualcosa i clienti e i dipendenti del supermercato Auchan del paese: ieri sera da diversi punti del soffitto è iniziata a cadere, copiosa, l'acqua: la forte pioggia e probabilmente qualche difetto nella copertura dell'ipermercato hanno provocato l'allagamento delle corsie e di altre parti della struttura. Le grandi pozzanghere che si sono create hanno spinto i gestori del supermercato a far evacuare per precauzione la struttura: successivamente sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Non è mancato chi ha ripreso col proprio smartphone l'episodio, pubblicando poi il filmato sui gruppi Facebook dedicati a Concesio.

Il maltempo ha colpito soprattutto la zona del Nord Bresciano

Il maltempo ieri ha imperversato in tutta la zona Nord del Bresciano, in particolare a Mompiano e Bovezzo. I vigili del fuoco sono stati impegnati soprattutto a rispondere a chiamate che segnalavano allagamenti di strade e sottopassi, mentre per fortuna non si sono registrati danni a persone. Ad essere maggiormente colpita è stata la zona attraversata dal torrente Gavarnia che è esondato in diversi punti: allagate le strade, il campo sportivo e la strada provinciale, con problemi di circolazione per gli automobilisti. L'acqua è finita anche in scantinati e garage privati.