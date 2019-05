https://youmedia.fanpage.it/video/aa/XOhFP-SwyvAL9ilZ

Uno scorcio di inverno improvviso quello che si è abbattuto su Brescia nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 maggio. Nubifragi improvvisi e grandinate particolarmente violente hanno precipitato nel caos il territorio bresciano, particolarmente nella zona nord tra Mompiano e Bovezzo. Non si registrano danni a persone o cose, ma in diversi punti le strade si sono allagate e, conseguentemente, il traffico del venerdì sera è andato letteralmente in tilt. Troppo forti le piogge che si sono abbattute sul Bresciano, tanto che l'acqua ha raggiunto anche i venti centimetri d'altezza: un aumento tale che ha di fatto paralizzato la circolazione, particolarmente intensa essendo venerdì sera.

La zona più colpita dal maltempo è la zona attraversata dal torrente Gavarnia, che ha rotto gli argini in diversi punti: allagate le strade, il campo sportivo e la strada provinciale, con ovvi problemi di circolazione anche in questo caso per gli automobilisti. L'acqua straripata dal torrente ha poi trovato un vero e proprio tappo consistente in rami e terreno, ed ha finito così per allagare scantinati e garage. Allagato anche un sottopassaggio poco distante dall'uscita Pedrengo-Scanzo-Torre de’ Roveri, in direzione Valle Seriana: in questo caso, un camion è rimasto bloccato anche se fortunatamente senza ulteriori e più gravi conseguenze.

Non sembra voler dare, infine, una tregua il maltempo sul resto della Lombardia nelle prossime ore: il clima, dopo i temporali di quest'oggi che hanno caratterizzato l'intera giornata, resterà instabile anche per sabato 25 maggio, dove sono attesi ulteriori temporali anche se non ci sarà più l'allerta meteo che era invece prevista per oggi. Solo domenica 26 maggio un timido miglioramento, con le piogge che lasceranno il posto alla nuvolosità intensa ma senza ulteriori peggioramenti.