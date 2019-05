Il sole e il caldo di giovedì 23 maggio rischiano di sbiadire in fretta nel ricordo di tutti i milanesi. Venerdì 24 maggio sono infatti in arrivo forti temporali su Milano e su tutto il nodo idraulico del capoluogo lombardo. La protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo di codice giallo (rischio ordinario) a partire dalla mezzanotte e per tutta la giornata del 24 maggio. Le condizioni di instabilità potrebbero portare a precipitazioni a carattere di rovescio e temporale già dalla notte sui settori orientali della fascia prealpina e della pianura. Nel corso della giornata, poi, i rovesci e i temporali si sposteranno dai rilievi a diversi settori della pianura lombarda. L'allerta meteo di codice giallo riguarda, oltre al nodo idraulico di Milano, il Lario e le Prealpi occidentali, le Orobie bergamasche (dove l'allerta riguarda anche il rischio idrogeologico) e la zona omogenea dei Laghi e delle Prealpi orientali (anche in questo caso rischio idrogeologico e per temporali forti).

Sabato ancora tempo instabile: domenica niente pioggia

Sabato 25 maggio, secondo le previsioni meteo diffuse dal servizio regionale, sarà ancora una giornata instabile con la possibilità di precipitazioni diffuse. Per eventuali comunicazioni di allerta, tuttavia, bisognerà attendere la mattinata di domani. Una momentanea tregua dalla pioggia che ha caratterizzato in maniera particolare questo mese di maggio si avrà domenica 26: a Milano la giornata si prospetta nuvolosa, ma non dovrebbe piovere.