Disagi in provincia di Bergamo a causa delle forti piogge che nelle ultime ore si sono abbattute su tutta la zona. Le precipitazioni hanno provocato l'allagamento dell'ingresso alla galleria di Lovere (Bergamo), sulla statale 42, che è stata chiusa per precauzione dall'Anas. Il passaggio lungo l’asse Rogno-Costa Volpino-Lovere probabilmente resterà chiusa anche per tutta la giornata di domani, martedì 3 dicembre. La chiusura ha mandato il tilt il traffico nella zona, provocando lunghe code.

Maltempo, chiusa la galleria di Lovere nella Bergamasca

La galleria è uno dei tratti più trafficati della provincia di Bergamo. Bloccato il traffico verso il capoluogo di provincia, mentre resta regolare nella direzione opposta, verso la Valle Camonica (Brescia). A causare l'allagamento l'ingrossamento di una vena d'acqua, che ha trovato una via d'uscita proprio all'inizio della salita del tunnel, inondando la rampa.

Frana a Lavenone, nel Bresciano

Problemi a causa del maltempo anche in provincia di Brescia. Nella notte una frana ha interrotto la percorribilità della strada che porta da Lavenone alla frazione Presegno. I massi caduti sulla carreggiata, di cui il più grande misura un metro cubo, dovranno essere rimossi per evitare che gli abitanti delle frazioni restino isolati a lungo. A Pavia è crollata una parte della riva del Ticino: la zona è chiusa al pubblico in attesa di essere messa in sicurezza dalle autorità competenti.

Novembre uno dei mesi più piovosi di sempre

Il mese di novembre 2019 in Lombardia verrà ricordato come uno più piovosi dell'ultimo decennio. Lo ha certificato l'Arpa Lombardia che attraverso il Servizio idrometeorologico ha comunicato i dati relativi alle precipitazioni del mese di novembre in tutta la regione: sono stati solo quattro i giorni di sole in tutto il mese.