in foto: Immagine di repertorio

Brutte notizie questa mattina per i milanesi, che si sono risvegliati in balia del maltempo in questa giornata che sancisce la fine di agosto e, a quanto pare, almeno a Milano, anche quella dell'estate. La città, come il resto della Lombardia, questa notte e questa mattina sono state inondate da temporali, e in alcune zone anche dalla grandine. Il risultato è che moltissime strade sono state invase dall'acqua, con il traffico fortemente rallentato. A farne le spese maggiori, naturalmente, i sottopassaggi, alcuni dei quali sono stati invasi dalla pioggia e risultano impraticabili.

Monitorati i livelli di Seveso e Lambro

Particolare attenzione, nel Milanese, ai fiumi Seveso e Lambro, i cui livelli, dalla serata di ieri, sono costantemente monitorati dalla Protezione Civile regionale. I fiumi, infatti, sono sempre a rischio esondazione quando si verificano temporali della portata di quello che si è abbattuto questa notte a Milano e in provincia. All'inizio di luglio, proprio il fiume Seveso era straripato, inondando le strade del capoluogo lombardo.