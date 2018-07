Un violento temporale si è abbattuto, durante la notte, su Milano. Ed ecco che allora, a causa della pioggia, intorno alle 3 il fiume Seveso è esondato, allagando molte strade del capoluogo lombardo e paralizzando notevolmente il traffico automobilistico. Soltanto alle 6.15, infatti, il livello di allerta del fiume è rientrato al di sotto dei livelli di guardia. Come rende noto in una nota il Comune di Milano, il Coc, il Centro operativo comunale, era già operativo dalla mezzanotte, vista l'allerta meteo, e così le squadre della Protezione Civile, della Polizia Municipale, dei vigili del fuoco, MM e Amsa erano pronte ad entrare in azione, come hanno fatto nelle ore successive.

Al momento si sta procedendo a ripulire le strade dal fango e la situazione, quasi dappertutto, è tornata alla normalità. L'assessore alla Mobilità e all'Ambiente del Comune di Milano, Marco Granelli, sulla sua pagina Facebook sta tenendo costantemente aggiornata la cittadinanza sulla situazione della viabilità: la circolazione infatti risulta ancora fortemente rallentata. Stando a quanto si apprende, dopo viale Sarca, riaperto già in mattinata, la circolazione automobilistica è ora ripresa anche in viale Fulvio Testi, in entrambi i sensi di marcia.

Tromba d'aria nel Milanese: scoperchiata una palazzina

Notte di paura, a causa del maltempo, anche a Pozzo d'Adda, nella provincia di Milano. La cittadina è stata colpita da una tromba d'aria che ha scoperchiato una palazzina, danneggiando anche i tetti di altri edifici e alcune auto in sosta, colpite dai calcinacci. Sul posto, i vigili del fuoco stanno ripulendo le strade dai detriti: per fortuna, al momento, non si registrano feriti.