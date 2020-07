Non solo Brescia, ma tutta la provincia è stata colpita dall'eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta nel pomeriggio di ieri, sabato 11 luglio. A far impressione sono in particolare le immagini arrivate da Serle, piccolo comune della Valle Sabbia. Lì la tempesta che si è abbattuta ieri ha causato probabilmente i danni più ingenti: diverse le case che sono state scoperchiate e distrutte dalla forza dei venti – le raffiche hanno soffiato fino a 130 chilometri orari – dall'intensità della pioggia e dalla grandezza dei chicchi di grandine che, grandi quasi come palline da golf, sono cadute per diversi minuti.

I danni negli altri centri in provincia di Brescia

La grandine ha colpito anche Montichiari, grosso centro del Bresciano dove i grossi chicchi di ghiaccio hanno causato non pochi problemi a diversi campi coltivati, ma anche alle vetture parcheggiate all'aperto e ai tetti sfondati da questi veri e propri "sassi di ghiaccio". Ingenti i danni anche a Vighizzolo, frazione di Montichiari: qui oltre un migliaio di persone sono rimaste senza corrente a causa di un blackout dovuto a cavi dell'alta tensione danneggiati dal forte vento. A Castegnato la tempesta ha divelto parte del tetto del locale stadio comunale, mentre a Rovato a causa del maltempo è "volata" via parte della copertura dell'ex cinema Super, che si è poi schiantata nel cortile dell'oratorio.

Anche il capoluogo di provincia colpito dal maltempo

Sembra davvero quasi incredibile, considerando i danni, che non vi siano stati feriti gravi a causa della violenta tempesta, che non ha mancato di far sentire i propri effetti anche nel capoluogo di provincia. A Brescia ancora oggi vigili del fuoco e volontari della protezione civile stanno lavorando per liberare le strade dagli alberi caduti: i cimiteri cittadini resteranno chiusi fino a martedì per la messa in sicurezza dopo i danni subìti.