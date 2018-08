in foto: Il luogo dell’incidente

Un motociclista di 47 anni lo scorso Ferragosto ha investito e ucciso madre e figlio, Mauro Rossi e Annina Breggia, rispettivamente di 93 e 66 anni, mentre attraversavano sulle strisce pedonali in via La Marmora a Brescia a due passi dall'abitazione dell'uomo. Il motociclista, rimasto a sua volta ferito, è risultato positivo ai test su alcol e droga, e ora dovrà ora rispondere dell'accusa di duplice omicidio stradale. Ma non è l'unica persona che è stata deferita all'autorità giudiziaria per l'episodio: un uomo della zona rischia una denuncia per omissione di soccorso. Si tratta dell'autore di un video apparso in rete pochi minuti dopo il terribile schianto, e in cui si vedono i due corpi delle vittime a terra.

Gli agenti della Polizia Locale che seguono le indagini sull'incidente lo hanno acquisito e hanno trasmesso il video alla Procura, che dovrà valutare se ci sono gli estremi per procedere con una denuncia per omissione di soccorso. L'ipotesi degli agenti è che l'uomo avrebbe commesso un reato scegliendo di filmare il video e di caricarlo sui social network subito dopo, invece di scendere in strada a prestare soccorso.