in foto: Foto di repertorio

Lui 66enne, lei 93enne, entrambi travolti e uccisi mentre attraversavano la strada a pochi metri da casa. Madre e figlio sono stati investiti da una motocicletta nel tardo pomeriggio di ieri a Brescia in via Lamarmora. L'uomo è morto praticamente sul colpo, la donna è stata soccorsa e trasportata in gravissime condizioni in ospedale, ma è morta nella notte. Ferito anche il motociclista.

Stando alle prime ricostruzioni, il 66enne stava attraversando la strada sulle strisce pedonali con la madre anziana quando è stato preso in pieno dalla motocicletta. L'uomo abitava a pochi metri dal luogo dell'incidente. Il motociclista responsabile del doppio incidente mortale, riferiscono le forze dell'ordine, è stato sottoposto ad alcol e drug test ed è risultato positivo ad entrambi. Le forze dell'ordine lo hanno arrestato e, nonostante sia ancora ricoverato, è piantonato dagli agenti in ospedale. Dovrà rispondere dell'accusa di duplice omicidio stradale. Per ora non sono state diffuse le generalità delle due vittime. Testimoni dell'incidente, riferiscono i quotidiani locali, alcuni passanti, che hanno contribuito a ricostruire la dinamica del terribile incidente parlando con la polizia.