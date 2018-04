in foto: (Immagine di repertorio)

Una donna di 59 anni è morta ieri mattina a Lodi, travolta da un'auto mentre era sulla sua bici. La tragedia, avvenuta poco dopo le 11 di mattina in via San Colombano, ripropone nella sua drammaticità il tema della sicurezza sulle strade per i ciclisti, dal momento che arriva appena pochi giorni dopo quella, analoga, in cui ha perso la vita l'ex presidente del tribunale di Lodi Bruno Apicella, anch'egli investito da un'auto mentre pedalava sulla sua bici.

La vittima di ieri si chiamava Stefania Cantoni, era sposata e madre di tre figli. Abitava poco lontano dal luogo in cui è morta. La dinamica dell'accaduto è stata ricostruita dai carabinieri: la vittima stava pedalando sul marciapiede di via San Colombano, in direzione della tangenziale. All'altezza del civico 22 un'auto che stava uscendo da un parcheggio l'ha urtata con violenza, sbalzandola a diversi metri di distanza. La vettura è una Mercedes e alla guida c'era una donna, di nazionalità egiziana, che subito dopo l'impatto si è fermata per prestare i primi soccorsi. Per la 59enne Cantoni, purtroppo, non c'era più niente da fare: nonostante l'arrivo di un'ambulanza e di un'automedica della Croce rossa la donna è morta praticamente sul colpo a causa dei gravi traumi riportati nell'impatto e nella caduta, al cranio e a diverse vertebre cervicali.

In attesa di capire gli sviluppi di questo ennesimo incidente, altri ve ne sono per quanto riguarda quello in cui domenica ha perso la vita l'84enne Bruno Apicella. L'automobilista che ha investito e ucciso l'ex presidente del tribunale di Lodi, che si trovava in carcere da domenica sera con l'accusa di omicidio stradale, è stato posto ai domiciliari. Nell'interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari ha risposto alle domande del magistrato, dicendo di non essersi accorto in tempo dei due ciclisti: con l'84enne Apicella, infatti, si trovava anche la moglie di 71 anni, anche lei travolta e rimasta seriamente ferita.