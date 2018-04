in foto: L’ex presidente del Tribunale di Lodi Bruno Apicella, 84 anni – Foto Il Cittadino

L'ex presidente del Tribunale di Lodi, Bruno Apicella, è stato investito mentre passeggiava in bicicletta insieme a sua moglie. L'anziano magistrato, 84 anni, è morto praticamente sul colpo, la donna invece è stata soccorsa e trasportata in ospedale per essere visitata. L'incidente, riporta il quotidiano locale Il Cittadino, è accaduto ieri pomeriggio a Lodi lungo viale Rimembranze, nei pressi dell'abitazione della coppia. A pochi metri da casa il magistrato e sua moglie sono stati investiti da una Volkswagen Golf guidata da un giovane. Il ragazzo si è fermato a prestare i primi soccorsi, ma le condizioni di Apicella sono apparse da subito disperate. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. La moglie, 71 anni, non sarebbe in pericolo di vita.

Bruno Apicella, si legge in un articolo del giornale Il Portico, è nato a Cava de' Tirreni il 10 dicembre 1933. Sposato, padre di tre figli, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all'Università di Napoli. Ha ricoperto per circa 10 anni le funzioni di Giudice Istruttore al Tribunale di Milano, segnalandosi per l'intensa attività di repressione dei reati finanziari e valutari. Ha ricoperto gli incarichi più prestigiosi presso i Tribunali di Lodi, Crema, Milano. Dal 1995, per oltre un decennio, è stato Presidente del Tribunale di Lodi.