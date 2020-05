La presenza dei lupi nei centri montani dell'Oltrepò pavese è assodata, e in passato aveva anche destato preoccupazione tra gli abitanti dei paesi, che avevano chiesto l'intervento della Regione Lombardia per le incursioni sempre più frequenti e sempre più vicine alle abitazioni degli animali selvatici. Ma la scorsa sera c'è chi un lupo se l'è ritrovato praticamente in casa: è accaduto a Broni, paese ai piedi delle colline dell'Oltrepò, in provincia di Pavia. Lunedì, attorno alle 21, un lupo si è lanciato all'inseguimento di un capriolo, braccandolo fin dentro il cortile di un'abitazione in via San Contardo. Le immagini di una telecamera di videosorveglianza puntata verso il cortile hanno immortalato gli istanti finali della caccia: uno spettacolo naturale, ma cruento. Il lupo è riuscito ad azzannare il capriolo: le ultime immagini mostrano l'animale selvatico che trascina via la sua preda. La carcassa del capriolo è stata poi ritrovata sulla strada che conduce all'abitazione.

Il lupo avvistato dopo secoli anche nelle campagne del Lodigiano

Il ritorno del lupo anche in zone in cui era considerato estinto da tempo potrebbe essere un problema. Lo scorso novembre aveva destato impressione l'avvistamento di un esemplare solitario nelle campagne del Lodigiano, nei pressi di Caselle Landi. Un episodio che non si verificava da due secoli: l'ultimo avvistamento di un lupo in provincia di Lodi, difatti, risaliva al 21 novembre 1765.