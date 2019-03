Sua figlia non poteva aspettare un minuto di più: e così la mamma è stata costretta ad assecondarla, facendola nascere in un'ambulanza sulla via per l'ospedale. È una storia a lieto fine, un piccolo inno alla vita, quella che arriva da Lumezzane, cittadina in provincia di Brescia. Protagoniste una giovane madre e la figlia neonata. La donna era ormai arrivata al termine della sua gravidanza: lunedì notte ha chiamato un'ambulanza perché sicura che per il parto fosse ormai questione di ore. Era in realtà questione di minuti: mentre un mezzo del 112 la stava trasportando all'ospedale di Gardone Valtrompia, medici e infermieri che stavano assistendo la donna si sono resi conto che non c'era più tempo. Hanno chiesto l'intervento di una seconda ambulanza attrezzata per gestire i parti, ma alla fine non ce n'è stato bisogno: la madre ha dato alla luce la sua piccola assistita dal personale dell'ambulanza e tutto è andato per il verso giusto.

Il precedente pochi giorni fa a Varese

Mamma e figlia stanno bene e sono adesso ricoverate in ospedale, dove vengono tenute sotto osservazione per via delle particolari modalità in cui è avvenuto il parto. Solo pochi giorni fa un'altra bimba aveva avuto fretta di nascere, venendo al mondo sul sedile dell'auto dei genitori: l'episodio era accaduto a Varese e in quel caso era stato il papà della piccola ad assistere la madre, improvvisandosi ostetrico. Anche in quella circostanza per la mamma e la figlia non c'erano state particolari complicanze, anche se la neonata era stata ricoverata in Terapia intensiva a scopo precauzionale.