Aveva fretta di conoscere il mondo la bimba che all'alba di oggi è nata nell'auto dei genitori. Mamma e papà non sono nemmeno riusciti a raggiungere l'ospedale: la loro secondogenita è venuta al mondo sul sedile della vettura, con il papà a fare da improvvisato ostetrico per la moglie. A raccontare la storia, avvenuta a Varese, la testata locale "Varesenews". All'alba di oggi, venerdì 1 marzo, alla mamma si sono rotte le acque: immediata la corsa verso l'ospedale Filippo Del Ponte. Durante il tragitto però le contrazioni si sono fatte sempre più frequenti e la donna ha capito che non sarebbe riuscita a raggiungere il nosocomio per partorire. A quel punto la moglie ha chiesto al marito di accostare e di assisterla durante il parto.

Il marito ha assistito la moglie durante il parto

L'uomo non ha battuto ciglio e ha seguito le indicazioni della moglie, al suo secondo figlio: il papà ostetrico ha assistito la mamma e l'ha aiutata a mettere al mondo la loro secondogenita. Poi i tre si sono rimessi in marcia e hanno finalmente raggiunto l'ospedale, ormai a cose fatte. Al Del Ponte i medici hanno assistito mamma e figlia: entrambe sono fortunatamente in buone condizioni di salute, anche se in via precauzionale, considerate anche le circostanze movimentate in cui è nata, la piccola è stata ricoverata in Terapia intensiva.