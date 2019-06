Emergono i primi elementi nelle indagini sulla morte di Alejandro Lorenzato, il 18enne morto in ospedale dopo essere rimasto schiacciato in un rimessaggio per le barche a Lonato del Garda. La Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati un dipendente del cantiere, un uomo di 48 anni, nato in Sri Lanka. Dovrà rispondere di omicidio colposo e false dichiarazioni al pubblico ministero.

Morto in ospedale dopo due giorni di agonia

Alejandro, residente a Desenzano e studente al Cfp di Rivoltella, è stato trovato nella giornata di domenica all'interno del rimessaggio per barche "Lonatino" sulle sponde del lago di Garda. Era privo di sensi e aveva profonde ferite sul corpo e in particolare al volto. Le sue condizioni sono apparse subito disperate: all'arrivo dei paramedici era in arresto cardiaco. È stato rianimato e portato con l'elicottero agli Spedali Civili di Brescia, dove è entrato in codice rosso. Il ragazzo si è spento mercoledì dopo due giorni di agonia.

Il mistero sull'incidente e le bugie dell'operaio

Sull'accaduto si sono rincorse varie voci e sono emerse informazioni contrastanti. In un primo momento sembrava prevalere l'ipotesi di un incidente. Si è pensato che il 18enne fosse rimasto schiacciato accidentalmente mentre cercava di spostare una moto d'acqua. Inoltre non era chiaro il motivo per cui si trovasse all'interno del rimessaggio. La ricostruzione dei carabinieri di Desenzano, però, getta un luce diversa sull'accaduto: l'ipotesi più accreditata è che la giovane vittima stesse spostando una moto d'acqua mentre l'operaio era ai comandi di una gru che ha schiacciato la giovane vittima contro il muro. Quando il 48enne se ne è accorto, ha chiamato i soccorsi affermando però di non conoscere i motivi del ferimento del giovane. Per questo ora dovrà rispondere anche di falso. Il legale della madre, l'avvocato Alessandra Sganzerla, ha spiegato che il ragazzo era a tutti gli effetti un dipendente della struttura e stava svolgendo le sue mansioni.