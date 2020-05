in foto: (Archivio LaPresse)

Regione Lombardia ha stabilito le nuove regole sui tamponi e i test sierologici, aprendo alla possibilità per aziende e cittadini di rivolgersi a strutture private, con una delibera approvata oggi dalla giunta di Attilio Fontana. "I test sierologici, secondo le indicazioni dell’Oms, non possono sostituire il test diagnostico molecolare su tampone, tuttavia possono fornire dati epidemiologici riguardo la circolazione virale nella popolazione anche lavorativa".

Nuove regole per i test sierologici in Lombardia: via libera ai privati

Gli esami per rilevare la presenza di anticorpi Sars-Cov-2 potranno essere erogati dai laboratori pubblici e privati specializzati in microbiologia e virologia. Nel caso in cui lo screening si voglia effettuare in uno specifico ambito collettivo, come per esempio nel caso di un'azienda che decide di sottoporre i dipendenti alle analisi, va data comunicazione all'Ats e i costi non saranno a carico del Servizio sanitario regionale. "Ci sarà una tariffa di 62 euro per le realtà o comunità che vogliono fare un'indagine per via privata", ha spiegato l'assessore al Welfare, Giulio Gallera.

Le aziende potranno chiedere i test anche a laboratori esterni alla rete lombarda riconosciuti dal Ministero della Salute. "Abbiamo dato il via, stabilendo alcune regole, ai test sierologici e ai tamponi legati ai test sierologici. Più tardi daremo tutte le modalità ai cittadini e alle imprese, spiegando come aderire a questi programmi", aveva annunciato il vicepresidente Fabrizio Sala, ricordando che i test sierologici "non hanno evidenza su chi è infetto o meno, ma è un'indagine che serve alla medicina e alla ricerca".

Quali test sono raccomandati

la qualità e l’affidabilità di un test dipendono in particolare dalle due caratteristiche di specificità e sensibilità, e pertanto, sebbene non sussistano in relazione ad esse obblighi di legge, è fortemente raccomandato l’utilizzo di test del tipo CLIA e/o ELISA che abbiano una specificità non inferiore al 95% e una sensibilità non inferiore al 90%, al fine di ridurre il numero di risultati falsi positivi e falsi negativi. Al di sotto di tali soglie, l’affidabilità del risultato ottenuto non è adeguata alle finalità per cui i test vengono eseguiti".

Accordo Policlinico di Pavia- Diasorin: aperta un'inchiesta

L'apertura ai privati arriva dopo un percorso piuttosto accidentato. A metà aprile era stata avviata una prima sperimentazione frutto di un accordo tra il Policlinico San Matteo di Pavia e l'azienda farmaceutica DiaSorin, da cui Regione Lombardia ha acquistato 500 mila kit per i mesi di maggio e giugno. Contro questo accorso un'azienda farmaceutica di Lodi ha avviato un'azione legale che ha portato all'apertura di un'inchiesta da parte della Procura di Milano, mentre è atteso il verdetto del Tar che già nelle scorse settimane aveva rilevato "precisi vantaggi economici e conseguente valore di mercato sottratto al confronto concorrenziale". Non sono mancate poi le polemiche sugli stop imposti ad amministratori e strutture sanitarie che hanno avviato indagini epidemiologiche autonome. Queste iniziative sono sempre state giudicate poco attendibili se non apertamente osteggiate dalle Ats.

I tamponi saranno a carico dei privati?

"Fino a ieri il motivo per cui non si poteva procedere con lo screening sierologico era l’assenza di reagenti sufficienti a sottoporre a tampone gli eventuali positivi. Nella delibera si legge però che i privati dovranno essere in grado di provvedere a questa esigenza", commenta il consigliere regionale Massimo De Rosa (Movimento 5 Stelle). "Significa che i privati sono in grado di sopperire alle mancanze della Giunta, oppure che tutto quello che hanno raccontato fino a ieri, non corrisponde alla verità?”. Sul tema è intervenuto l'assessore Gallera chiarendo che chi propone il test sierologico "deve occuparsi di tutto", anche dei tamponi da fare ai soggetti che risultano positivi "che non possono pesare sul sistema pubblico".