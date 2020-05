I test sierologici sono uno degli strumenti a disposizione per tracciare un quadro epidemiologico più completo della diffusione del coronavirus. Non sono uno strumento diagnostico: non sostituiscono, per intenderci, i tamponi, che restano l'unico esame in grado di rilevare se una persona è in un dato momento positiva o negativa al virus. Ma, specie nella fase 2 dell'epidemia, in cui i casi sono meno e si inizia a riaprire molte attività, possono aiutare a capire come si sia diffuso il virus e soprattutto a prevenire la comparsa di nuovi focolai. È per questo che, non appena alcuni test di sieroprevalenza hanno iniziato a fare la loro comparsa e raggiunto un determinato grado di attendibilità, c'è chi vi ha iniziato a fare ricorso: i sindaci di alcuni comuni per tutelare la loro comunità, i proprietari di alcune aziende per dare più tranquillità ai propri dipendenti.

Anche il Comune di Milano ha avviato una sperimentazione su base volontaria sugli autisti dei mezzi pubblici Atm, in collaborazione col professor Galli dell'Università Statale di Milano. E anche la Regione Lombardia ha avviato, dallo scorso 23 aprile, una campagna di test che avrebbe dovuto contemplare 20mila test al giorno, ma si è fermata a qualche migliaio ogni 24 ore. Uno dei limiti della strategia della Regione, che adesso però a pronta a cambiare strada anche a seguito di un ricorso pendente al Tar a riguardo, è quello di essersi voluta affidare solo a dei test messi a punto dalla multinazionale DiaSorin in collaborazione con l'Università di Pavia.

L'imprenditore partito per primo con i test: "Toni non minacciosi, ma mafiosi"

Questa scelta, come detto adesso "abiurata", ha portato negli scorsi giorni a crescenti tensioni tra la Regione e le sue istituzioni sanitarie (come le Agenzie per la tutela della salute) e chi ha comunque deciso di procedere in autonomia con i test sierologici. Tra questi vi è l'imprenditore Paolo Ferraresi, che ha raccontato a Fanpage.it quando vissuto sulla propria pelle. "Non me la sono sentita di lasciare nel dubbio i miei dipendenti – ha spiegato l'imprenditore, il primo a partire con i test in autonomia -. L'obiettivo è sempre quello di dare tranquillità alla gente che lavora insieme. Meglio avere una fotografia di un cluster, di una situazione dove tu sai che c'è o non c'è un inizio di virulenza, piuttosto che vivere aspettando qualcosa che cada dal cielo. La gente vuole sapere". Il costo dei test sierologici è stato "di qualche migliaia di euro – spiega Ferraresi – ma la mia è un'azienda che ad aprile ha perso 1 milione di fatturato su due. Non ho voluto fare un regalo – ha chiarito l'imprenditore – ho pensato in coscienza che fosse una cosa giusta da fare nei confronti dei dipendenti". Dopo l'avvio dei test, il 22 aprile l'imprenditore riceve una telefonata da Ats Milano, che a detta di Ferraresi cerca di fermare il test: "Il tono non era minaccioso, era mafioso – dice Ferraresi a Fanpage.it -. il che è anche peggio". Mi sto domandando in che paese sono finito – si sfoga l'imprenditore – Credevo come tutti quanti che la Regione Lombardia fosse il top, il non plus ultra. E invece è crollato tutto: e non è colpa dei medici, ma di chi li governa, dal primo all'ultimo se ne sono fregati".

Per fare i suoi test Ferraresi si è rivolto al dottor Paolo Collivadino, un libero professionista che da un mese a questa parte si è messo a disposizione delle aziende per effettuare test sierologici ai dipendenti che hanno continuato a lavorare durante il cosiddetto lockdown o che dal 4 maggio sono rientrati al lavoro: "La nostra attività non è finalizzata a trovare il coronavirus, ma a trovare le persone che hanno sviluppato gli anticorpi – ha spiegato il medico -. Dopo 100 test fatti le risposte sono congrue: tutte le persone con tampone positivo sono risultate positive al test sierologico. Probabilmente uno o due su cento ci scapperanno", dice Collivadino, che però ricorda che anche i tamponi hanno i "falsi negativi".

Il medico che effettua i test: Telefonate poco piacevoli da Ats

Anche aziende importanti come Moncler si sono rivolte al dottor Collivadino: "Un imprenditore che ritiene i propri dipendenti la sua famiglia e fa una cosa del genere è solo da dargli un encomio". Eppure, anche il dottore spiega che "gli amici imprenditori" che si sono rivolti a lui "hanno ricevuto telefonate poco piacevoli da Ats Milano", nelle quali veniva fatto loro capire "che non era esclusa la possibilità di avere piccole ritorsioni del tipo: ti mando in casa i Nas un giorno sì e un giorno anche". Regione Lombardia non ha potuto bloccare i test svolti in autonomia, e "quando non puoi bloccare con mezzi giuridici cominci un po' con deterrenti psicologici". Sul motivo dell'ostilità della Regione, il dottore spiega: "In Regione si è sempre remato contro questi test sierologici, perché si puntava molto sul famoso test sierologico del San Matteo di Pavia, che forse da un punto di vista politico, istituzionale era anche bello pensare che un test italiano fosse migliore dei test cinesi o di altre nazioni, però abbiamo perso tempo, Regione Lombardia ha bloccato la possibilità di testare molte persone. Anche ammesso di fare 20mila test al giorno – conclude il medico – per testare tutti i cittadini lombardi (10 milioni) servirebbero 500 giorni".

(Ha collaborato Sacha Biazzo)