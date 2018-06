in foto: Josephine Odijie (a destra) in piscina con un’amica e un bimbo (Facebook)

Un'incredibile e tragica coincidenza, nulla più. Ai margini del caso della morte della 35enne Josephine Odijie, trovata cadavere domenica nella piscina di una cascina a Cavacurta, nel Lodigiano, si deve segnalare purtroppo un'altra tragedia. Riguarda un uomo di 59 anni, residente nel Basso lodigiano, deceduto questa mattina proprio davanti alla cascina in cui era stato trovato il cadavere della 35enne. L'uomo, secondo quanto accertato finora dai carabinieri, era sul suo scooter quando avrebbe iniziato a sentirsi male. Resosi conto del malore è riuscito a togliersi il casco, ma si è poi accasciato al suolo, privo di sensi. Un residente della zona lo ha visto esanime proprio davanti all'ingresso della cascina Reghinera, in queste ore al centro delle cronache per la vicenda della 35enne Josephine, e ha chiamato i soccorsi. Il personale del 118, una volta sul posto, ha provato a rianimare il 59enne, senza però riuscirvi. Alla fine i paramedici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Pochi i dubbi sulla sua morte, quasi certamente dovuti a cause naturali. Una fine che il 59enne potrebbe aver condiviso con la 35enne Josephine, sulla cui salma è in corso l'autopsia: dovrà chiarire se la donna sia rimasta vittima di un malore – l'ipotesi più probabile – o se la sua sia stata una morte violenta.