in foto: Josephine Odijie (a destra) in piscina con un’amica e un bimbo (Facebook)

Il corpo nudo in piscina e la casa a soqquadro. Sono due degli elementi che rendono ancora più misterioso il caso della donna trovata morta in piscina a Cavacurta di Castelgerundo, nel Lodigiano. Il ritrovamento è avvenuto domenica 3 giugno, attorno all'ora di pranzo. Il cadavere di Josephine Odijie, 35enne di origini nigeriane, si trovava nella piscina di un'abitazione di proprietà dell'anziano convivente della donna, un 80enne che in quel momento però si trovava fuori regione in vacanza in barca. A differenza di quanto emerso in un primo momento, Josephine non indossava il costume: era completamente nuda. Inoltre, la cascina Reghinera, l'abitazione del suo convivente, sarebbe stata trovata a soqquadro. Oggi sarà eseguita l'autopsia sulla salma della 35enne, per capire l'esatta causa della morte: se si sia trattato di un malore improvviso – l'ipotesi più plausibile – oppure di una morte violenta, per mano di qualcuno. Tutte le ipotesi restano aperte sul tavolo del procuratore della Repubblica Domenico Chiaro: gli inquirenti ascolteranno anche il convivente della donna, che Josephine frequentava da otto anni, per poter avere ulteriori informazioni sul caso. Tra i tanti misteri, ve n'è anche uno che riguarda l'orario esatto della morte di Josephine: il decesso potrebbe infatti risalire anche a sabato sera. Anche in questo caso, sarà l'esame autoptico eseguito all'istituto di Medicina legale di Pavia a fornire agli inquirenti qualche altro elemento utile alle indagini.

Intanto sui social le amiche e gli amici di Josephine hanno espresso il proprio cordoglio per l'improvvisa scomparsa dell'amica. La ragazza era da tempo in Italia, nel 2016 aveva ricevuto la cittadinanza e lunedì avrebbe dovuto sostenere un esame per diventare operatrice socio-sanitaria. Sui social appare sempre sorridente: per il procuratore Chiaro era "una donna perfettamente integrata nella comunità e con una vita normalissima".