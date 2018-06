E' stata trovata senza vita nella piscina privata della cascina Reghinera, poco distante da Cavacurta, Lodi. Si tratta di una donna di 35 anni, Josephine, di origini nigeriane. La drammatica scoperta risale a ieri, domenica 3 giugno intorno all'ora di pranzo. Secondo le prime ricostruzioni svolte dalle forze dell'ordine, la vittima che al momento del ritrovamento indossava un costume da bagno, sarebbe annegata. Sono da chiarire le dinamiche del decesso, forse avvenuto a seguito di un malore che le avrebbe provocato la perdita dei sensi e si sarebbe rivelato fatale. Tuttavia chi sta investigando sul caso non esclude nessuna pista. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che non hanno potuto far altro se non constatarne il decesso. I carabinieri hanno effettuato i rilievi.

Donna annegata in piscina

Il corpo della donna è stato ritrovato nella campagna lodigiana, all'interno di una grande cascina. Qui la donna abitava insieme al suo compagno che di mestiere fa l'agricoltore. Secondo le prime ricostruzioni svolte dalle forze dell'ordine, il dramma sarebbe accaduto intorno all'ora di pranzo, nel giardino esterno della struttura dove si trova una piscina. Si presume che la donna fosse sola (la domestica non era in casa al momento dell’accaduto) e che, dopo essere entrata in acqua, abbia avuto un malore, La salma della donna è stato portato all’obitorio di Lodi e si trova a disposizione delle autorità.