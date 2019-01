in foto: L’auto sulle scale (Foto dal gruppo Facebook: "Sei di Legnano se…")

Sarà stato il navigatore satellitare o forse solo una distrazione: fatto sta che domenica mattina a Legnano, in provincia di Milano, si è verificato un incidente stradale dalla dinamica decisamente particolare. Un automobilista ha sbagliato manovra finendo con la sua auto, una utilitaria Peugeot, sulle scale dell'ospedale cittadino che si trova in via Papa Giovanni Paolo II. La scena non è sfuggita ad alcuni dei presenti che hanno scattato delle fotografie pubblicandole sul gruppo Facebook "Sei di Legnano se…". Fortunatamente non ci sono stati feriti e anche i danni all'auto, come si può notare dalle foto, sono stati piuttosto contenuti.

Il precedente: l'auto sulle scale dell'ospedale di Lecco

Inevitabile l'ironia dei concittadini dell'automobilista sfortunato sul social network: da chi ha ironizzato sul fatto che stesse cercando un posto a chi lo ha definito ironicamente un "eroe". Non è mancato chi ha lavorato più di fantasia: "Non è che l’auto c’era già e hanno costruito la scalinata sotto?". Molto probabilmente l'automobilista (non è chiaro se uomo o donna) stava percorrendo il viale interno all'ospedale quando, per cause da accertare, ha sterzato verso la scalinata finendo incastrato con la vettura. In passato non sono mancati episodi simili: a febbraio dello scorso anno un altro ospedale lombardo, quello di Lecco, fu teatro di una manovra spericolata di un automobilista. Il conducente, trovatosi non si sa bene come nel mezzo della scalinata che porta al nosocomio con la propria vettura, anziché arrendersi e chiamare i vigili del fuoco decise di salire in auto i restanti gradini che lo separavano dal primo spiazzo. La scena venne ripresa da un cittadino e divenne virale sui social network.