Un incauto o distratto automobilista, trovatosi non si sa bene come nel mezzo della scalinata che porta all'ospedale di Lecco con la propria auto, anziché arrendersi e chiamare i vigili del fuoco o la polizia locale ha deciso di salire in auto i restanti gradini che lo separavano dal primo spiazzo. L'incredibile scena è stata ripresa da un cittadino che abita dalla parte opposta dell'ospedale e poi pubblicata su Facebook: "Voglio proprio vedere adesso come fa", si chiede l'utente che ha girato il video, che parte proprio con l'auto già in mezzo alla scalinata e non spiega dunque come sia arrivata fin lì. Com'è immaginabile, il video in questione è diventato in poche ore virale: sono oltre 200mila le visualizzazioni ottenute dalle sue diverse versioni in un giorno circa, così come sono migliaia le condivisioni e i commenti, in cui naturalmente a farla da padrona è l'ironia: "Speriamo che almeno al reparto sia andato a piedi", ha scritto un utente.

Non mancano le critiche: nessuno è intervenuto.

Stefano Manfredi, direttore generale dell'ospedale Manzoni di Lecco, interpellato dal "Corriere della sera" sull'episodio, ha affermato: "Quando me l’hanno detto ho pensato a un fotomontaggio. E invece era tutto vero. Sono sbalordito. Dopo questa possa dire di averle viste veramente tutte". Oltre all'ironia e alle condivisioni sui social network, però, non mancano anche le critiche: c'è infatti chi sottolinea come sia stato possibile che l'automobilista in questione abbia potuto salire le scale in auto senza che nessuno sia intervenuto. L'intera scena, in effetti, dura diversi minuti: l'auto sale le scale vicino ad alcuni pedoni, ma non si vede nessuno intervenire, né addetti dell'ospedale né agenti della polizia locale.