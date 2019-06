in foto: Marco Carta

Saranno decisive le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza della Rinascente per conoscere la verità sul presunto furto di sei magliette di cui è stato accusato Marco Carta. Per l'avvocato del cantante, Simone Ciro Giordano, il vincitore di Sanremo 2009 non teme nulla dall'analisi dei filmati. Anzi, sostiene, "se escono fuori le immagini, lui non può essere che contento, perché si professa innocente". Carta "è tranquillo perché è convinto della sua innocenza. Non sono emersi gravi indizi di colpevolezza, né elementi indiziari che giustificassero l'arresto. Nella serata di venerdì, quando Carta è stato bloccato dalle forze dell'ordine, il giudice non ha convalidato il suo arresto, ma solo quello della donna che si trovava insieme a lui, la 53enne Fabiana Muscas, infermiera, grande fan in seguito diventata amica intima del cantante.

La versione dei commenti della Rinascente

Ad accusare Carta e la sua amica sono alcuni commessi della Rinascente di Milano, per i quali il cantante e la donna sarebbero stati complici nel furto. Una ricostruzione che l'avvocato del vincitore di Amici e Sanremo 2009 definisce "non corretta". Carta e la donna dovranno affrontare un processo per direttissima fissato per il 20 settembre. Stando a quanto ricostruito, l'allarme alla Rinascente è scattato alle 20 e 30 di venerdì scorso. La Muscas, arrestata, aveva con sé un cacciavite e sei magliette dal valore complessivo di 1.200 euro a cui erano stati tolti gli ‘antitaccheggio'.

Questa la versione di un commesso: