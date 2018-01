in foto: (Immagine di repertorio)

Un furto con destrezza compiuto durante le operazioni di scarico merce. È avvenuto giovedì mattina al Quadrilatero della moda di Milano, spesso nel mirino di ladri per via del valore degli oggetti esposti nelle vetrine delle boutique della zona, conosciuta in tutto il mondo. A raccontare l'ultimo colpo messo a segno da ignoti è la testata "Milanotoday". Giovedì mattina, mentre i dipendenti di una boutique stavano scaricando alcune scatole di scarpe da un furgone, parte della merce è "magicamente" sparita. Ad accorgersi del furto sono stati gli stessi dipendenti del negozio, che si trova tra via San Pietro all'Orto e corso Giacomo Matteotti. Il titolare della boutique ha successivamente avvertito la polizia, che adesso indaga sul caso. Le scarpe rubate, modelli di marca Hogan e di altre griffe di lusso, sarebbero state trafugate direttamente dal furgone. Non è stato reso noto il valore del "bottino" che i malviventi sono riusciti a trafugare.

Il caso dei door man infedeli delle boutique di lusso.

Non è la prima volta, come scritto, che il Quadrilatero della moda milanese diviene terreno di conquista di ladri e malviventi. Alla fine dello scorso anno ha fatto scalpore un'operazione della polizia contro alcuni "door man" infedeli di alcune famose boutique, come Tom Ford. Tre persone, impiegate come addetti alla security dei negozi, approfittavano della libertà di cui godevano per scendere nei magazzini e trafugare borse e capi d'abbigliamento di valore. Per il door man di Tom Ford erano scattate le manette, mentre altri due addetti di altre boutique di lusso della zona sono stati indagati. Un altro loro collega, ex dipendente della boutique di Yves Saint Laurent, è invece finito a processo sempre per furto: è accusato di aver rubato almeno 90 borse della maison, per un valore di circa 200mila euro.