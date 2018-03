Grave incidente stradale a Lacchiarella, in provincia di Milano. Poco dopo le 13.30 un camion si è scontrato contro un'auto sulla strada provinciale 40. Ancora da accertare la dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità. Tre persone sono rimaste ferite: si tratta di una donna di 45 anni e di due uomini di 36 e 51 anni. La più grave è proprio la donna, che si trovava all'interno dell'auto, una Fiat Panda, che dopo l'impatto si è ribaltata in un campo accanto alla provinciale. I vigili del fuoco l'hanno estratta dalle lamiere dell'utilitaria e successivamente affidata alle cure dei soccorritori del 118. Sul luogo dell'incidente l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato tre ambulanze e un elicottero. Presenti anche alcune pattuglie dei vigili urbani di Lacchiarella, che dovranno accertare la dinamica del grave scontro.

Ieri un uomo di 49 anni è morto travolto da due auto

Ieri un altro grave incidente stradale è avvenuto nel Bresciano, lungo l'Autostrada A4. Un uomo di 49 anni residente a Capriolo, Cristiano Michele Rosso, è stato travolto da due auto dopo essere sceso dalla sua vettura. L'incidente è avvenuto nel tratto tra Ospitaletto e Brescia Ovest: il 49enne era stato tamponato e la sua auto era rimasta in panne. Stava probabilmente provando a sistemare il triangolo di pericolo per segnalare l'incidente quando due auto lo hanno falciato, uccidendolo sul colpo. La vittima era molto nota nel paese, rimasto colpito per la tragedia.