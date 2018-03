in foto: La vittima, Cristiano Michele Rosso (Facebook)

La sua auto è stata tamponata ed è rimasta in panne sull'Autostrada A4 Torino-Venezia, nel tratto compreso tra Ospitaletto e l'uscita di Brescia Ovest. Il conducente della vettura, il 49enne Cristiano Michele Rosso, sarebbe sceso per andare a posizionare il triangolo di pericolo quando è stato travolto da due auto. Questa la dinamica dell'incidente mortale avvenuto ieri sera, poco prima delle 20. Quattro in totale le persone coinvolte: oltre al 49enne anche una ragazza di 21 anni e due uomini di 37 e 44 anni. Nessuno degli altri tre feriti ha riportato gravi conseguenze. Per il 49enne, invece, non c'è stato scampo. Sul luogo della tragedia sono arrivate due ambulanze e un'automedica del 118, oltre ai vigili del fuoco di Brescia e alla polizia stradale: bisognerà ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incidente.

Il paese di Capriolo sconvolto per la morte di Cristiano Micky

La vittima era un uomo originario di Capriolo, nel Bresciano: era un idraulico molto conosciuto nel paese, in quanto impegnato da molti anni nel campo del sociale. Cristiano Michele Rosso, detto Micky, era fidanzato. Oltre alla sua compagna, lascia l'amato cane e l'adorata nipotina, figlia del fratello e della cognata. Tante sul suo profilo Facebook le foto assieme alla bimba. La notizia della morte del 49enne ha sconvolto il paese del bresciano: moltissimi i commenti sgomenti di chi conosceva l'uomo, che nel paese frequentava l'oratorio ed era allenatore di calcio dei bambini della parrocchia. L'ultimo post scritto dal 49enne è un messaggio dedicato a tutte le donne, lo scorso 8 marzo: "Oggi non è un giorno che dobbiamo festeggiare una donna, che sia nonna, mamma, zia, sorella, nipote, amica, compagna o moglie…..ma ci deve solo ricordare che dobbiamo portare rispetto a loro per tutta la nostra esistenza in questa vita…. In tutto si dice ama il tuo prossimo come te stesso". Un messaggio che testimonia la sensibilità del 49enne, che aveva dedicato il suo pensiero a tutte le donne della sua vita.