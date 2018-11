in foto: Il post su Instagram di Elena Fanchini

La sciatrice bresciana Elena Fanchini ha scelto Instagram per far sapere a tutti i suoi fan una bella notizia: dopo dieci mesi di cure è guarita dal tumore che l'aveva colpita a inizio anno, costringendola ad abbandonare temporaneamente le piste. "Tutto finito!!!! – ha scritto la campionessa bresciana 32enne su Instagram lo scorso 2 novembre – Dopo 10 mesi posso dire che sono guarita … ho sempre affrontato la malattia con grande forza anche se negli ultimi mesi la chemio terapia è stata forte,sono stata tanto male ,ma ho sempre lottato,mi ha aiutato tantissimo avere un obiettivo.Lo sci,il continuare a fare ciò che amo e stato per me la mia terapia migliore. Devo prendermi due settimane di riposo perché ho subito un intervento il 30 di ottobre di chiusura …. Ringrazio la federazione la commissione medica ,che mi ha saputo indirizzare al meglio,le fiamme gialle, l'ospedale Humanitas e tutti voi che mi siete stati vicino un abbraccio grande Elena".

La concittadina Nadia Toffa: Forza Elena!

La discesista bresciana, sorella maggiore di Nadia e come lei nel giro della nazionale italiana di sci alpino, a gennaio aveva rivelato di essere malata: "Mi devo fermare, ho un tumore – aveva detto ai microfoni dell'emittente tv locale "Teleboario" e poi su Instagram – Sto effettuando tutti gli esami del caso presso la clinica Humanitas, mi curerò, e la mia intenzione è quella di tornare il prossimo anno a sciare". Adesso la bella notizia che è stata subito condivisa e commentata con felicità da un'altra illustre concittadina di Elena, la conduttrice de "Le Iene" Nadia Toffa: "Forza Elena da una bresciana come te, con un tumore come te e che come te combatte ogni giorno non sei sola! – ha scritto su Twitter la Toffa – Forza! In bocca al lupo"