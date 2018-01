in foto: Elena Fanchini (Instagram)

La nazionale azzurra di sci Elena Fanchini, 32 anni, ha annunciato di doversi fermare dall'attività agonistica a causa di un tumore. La nazionale azzurra bresciana, sorella maggiore di Nadia, anche lei nella squadra di sci alpino, non era stata convocata dalla Federazione per la tappa di Coppa del Mondo a Bad Kleinkircheim. Una decisione che aveva alimentato rumors sulle condizioni di salute della sciatrice che, prima all'emittente locale "Teleboario" e poi su Instagram, ha spiegato la motivazione della mancata convocazione: "Mi devo fermare, ho un tumore – ha detto ai microfoni dell'emittente – Sto effettuando tutti gli esami del caso presso la clinica Humanitas, mi curerò, e la mia intenzione è quella di tornare il prossimo anno a sciare".

Su Instagram: La vita mi ha messo davanti a una nuova sfida.

La malattia arriva in un momento particolare della vita e della carriera di Elena: tra quattro settimane iniziano difatti i Giochi olimpici invernali di Pyeongchang, ai quali molto probabilmente la discesista avrebbe partecipato da protagonista, considerato un avvio di stagione molto positivo, col suo quarto posto nel primo appuntamento stagionale in Canada. Adesso invece Elena dovrà curarsi, anche se ha già annunciato di voler tornare più forte di prima: "A tutti è capitato di affrontare momenti difficili, momenti in cui la vita ci mette a dura prova – ha scritto la sciatrice azzurra ai suoi follower su Instagram – La vita mi ha messo davanti ad una nuova sfida, una cosa seria per cui sono costretta a fermarmi per curarmi. Non è facile perché penso a tutti i sacrifici, alla fatica, agli obiettivi della stagione, alle olimpiadi e ai miei sogni. Tutto scivola via come pioggia. Questa è la vita, non sai mai cosa può succedere, ma io non mi arrendo, affronto questa nuova sfida con tanta forza e coraggio per tornare più forte e realizzare i miei sogni". All'azzurra è arrivato tutto l'affetto del mondo dello sport in generale e della Fisi (Federazione italiana sport invernali) in particolare: "Voglio che Elena sappia che siamo tutti con lei e con la sua famiglia e che aspetteremo il suo ritorno sulle piste da sci", ha affermato in comunicato il presidente Flavio Roda.