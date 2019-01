in foto: La foto della pizza cruda diffusa dalla consigliera comunale Silvia Sardone

Dopo il "caso tramezzini" che aveva portato perfino alle scuse del sindaco Beppe Sala, la società Milano Ristorazione che gestisce le mense scolastiche milanesi viene tirata in ballo per un'altra vicenda. A segnalarla è stata la consigliera comunale (e regionale) Silvia Sardone, ex pasionaria di Forza Italia adesso passata al gruppo misto dopo la sua fuoriuscita dal partito di Silvio Berlusconi. In una nota la consigliera ha spiegato di essere stata contattata da alcuni genitori di bambini che frequentano la scuola elementare San Mamete e l’asilo Bigatti, furiosi perché a mensa ai loro figli sarebbe stata servita una pizza cruda. A corredo della segnalazione la Sardone ha inviato anche alcune foto. Stando a quanto spiegato dalla consigliera (e poi confermato da una mamma all'agenzia di stampa Ansa), uno dei bambini che hanno mangiato la pizza, un bimbo di sei anni, si sarebbe anche sentito male dopo il pasto: "È inaccettabile che i nostri bambini vengano trattati in questo modo", ha affermato Silvia Sardone, augurandosi un intervento del Comune perché "a Milano esiste un evidente problema di ristorazione nelle scuole".

La replica di Milano Ristorazione: "Nessuna segnalazione"

A stretto giro, dopo la nota della consigliera è arrivata la replica della società che gestisce le mense: "Quanto emerso è una posizione personale della consigliera Sardone", ha scritto Milano Ristorazione in un comunicato, precisando che alla società "non sono pervenute ad oggi segnalazioni dalla Primaria San Mamete. È stata inviata la segnalazione a mezzo allegato E dalla Scuola dell’Infanzia di via Bigatti – prosegue la nota – il Commissario Mensa di riferimento ha indicato nella valutazione sensoriale cottura scarsa e nelle note pizza cruda, ma nella sezione relativa all’indice di gradimento la pizza risulta totalmente accettata dall’utenza". Secondo Milano Ristorazione inoltre le foto inviate dalla consigliera non mostrerebbero una pizza cruda, ma il naturale "rilascio dell'umidità" che avviene quando la pietanza calda viene inserita nei box di cartone usati per il trasporto nelle scuole. Infine la società ha ricordato come la pizza sia uno dei piatti più graditi dai bimbi: il gradimento è del 75 per cento.