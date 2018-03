in foto: La cotoletta cucinata al bistrot di Cracco – foto Fanpage.it

La cotoletta alla milanese è un piatto tipico della cucina lombarda; come tutti i piatti semplici ha bisogno di cura e di ingredienti eccellenti. Lo chef stellato Carlo Cracco nel suo nuovo bistrot del quale abbiamo parlato per la sua particolare (e non da tutti apprezzata) pizza margherita, propone una cotoletta fatta sicuramente con tutti i crismi. Del resto, anche in alcune puntate di Masterchef, lo show del quale è stato protagonista per molti anni, Cracco ha spesso ricordato che i piatti tipici vanno sì reinterpretati ma senza dimenticare la tradizione. E la tradizione, per chi ha mangiato la cotoletta, è sicuramente rispettata.

Ma al momento del conto, lo scontrino del Bistrot Cracco contiene qualche dispiacere: la cotoletta alla milanese costa infatti la bellezza di 26 euro. Costolette di carne di vitello impanata a 26 euro al piatto? Sicuramente sono prezzi ‘stellati', ma qui non si tratta nemmeno del ristorante vero e proprio di Cracco (dove i prezzi del menù sono ancora più cari) ma del ‘Cafe' ‘ dove tra snack e birre (che pure costano care, la Moretti da 33 centilitri viene ben 9 euro). Si può obiettare sicuramente che la scelta culinaria nel capoluogo lombardo è vasta e che la miglior cotoletta alla milanese si mangia altrove. Non resta, dunque, che girare. E provare, alla ricerca della cuteleta perfetta.