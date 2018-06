Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bambina di appena 7 mesi che, lo scorso 18 giugno a Milano, ha ingerito un piccolo tappo ed è morta soffocata. La Procura del capoluogo lombardo, che dopo la tragica morte della piccola aveva aperto un fascicolo contro ignoti, ha iscritto i genitori della bambina nel registro degli indagati. Dagli uffici della Procura di Milano, però, fanno sapere che si tratta di un atto dovuto, anche a garanzia della coppia, affinché i genitori della piccola vittima possano nominare i propri difensori ed eventuali tecnici nel corso degli accertamenti e, in particolare, per l'autopsia sul corpo della piccola, già disposta dai magistrati, che si svolgerà nei prossimi giorni.

Come detto, era la mattina dello scorso 18 giugno quando la bambina, secondo quanto ricostruito fino ad ora dagli inquirenti, che si trovava in casa con il fratellino, più grande solo di pochi anni, avrebbe messo in bocca un piccolo tappo di una boccettina di profumo, rimanendo soffocata e trovando la morte. Inutile la corsa disperata all'ospedale Buzzi, nella zona nord-ovest del capoluogo lombardo: la piccola era già deceduta. I genitori della bimba erano in casa al momento della tragedia, ma si sono accorti che la loro bambina aveva ingerito il tappo soltanto quando ormai era già troppo tardi.