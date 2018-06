Tragedia a Milano, dove una neonata di 7 mesi è morta ieri mattina per soffocamento. La piccola aveva ingerito un piccolo tappo. A nulla sono valsi i soccorsi, è stata portata subito all'ospedale Buzzi, nella zona nord ovest del capoluogo lombardo ma non c'è stato nulla da fare. La Procura di Milano ha disposto l'autopsia e il pm di turno ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. È stata disposta una autopsia. Secondo una prima e sommaria ricostruzione, la piccola, che aveva vicino il fratellino di pochi anni, ieri mattina verso le 7 ha preso un tappo di un profumo e lo ha messo in bocca e ciò ha causato il soffocamento.

Compito degli inquirenti sarà ora verificare se ci siano state negligenze nella custodia della loro bimba da parte dei genitori. Madre e padre della sfortunata bimba erano in casa ma non si sono accorti che la bimba aveva preso in mano e ingerito il tappino. Il pm dovrà anche effettuare un'iscrizione nel registro degli indagati della coppia a garanzia, come atto dovuto, per svolgere tutti gli accertamenti del caso.