Il ritorno alla normalità (o alla nuova normalità) può essere anche triste, se significa la ricomparsa di quei problemi che caratterizzavano le nostre città prima dell'emergenza Coronavirus. A Milano se ne sta già avendo un primo assaggio: da alcuni giorni sono tornati a verificarsi gravi incidenti stradali, mentre nella mattinata odierna si è verificato anche un infortunio sul lavoro, piaga mai debellata in tutta Italia. Sono gli effetti deleteri della progressiva ripresa delle attività: per la Fase 2 si parla tanto del prossimo 4 maggio, ma in realtà a Milano già dallo scorso 14 aprile sono tornate al lavoro circa 60mila persone, per una popolazione lavorativa attiva che è stimata in circa 660mila persone su un totale di un milione e mezzo.

Tre gravi incidenti stradali in tre giorni

Nella mattinata odierna in viale Certosa si è verificato il terzo incidente grave in tre giorni, secondo quanto segnalato dall'Azienda regionale emergenza urgenza. Un uomo di 62 anni è rimasto ferito seriamente nello scontro tra un'auto e una moto. L'episodio è accaduto attorno alle 10.30, per cause che la polizia locale dovrà accertare. Il 62enne ha riportato un trauma cranico commotivo ed è stato trasportato in ambulanza in codice giallo all'ospedale Niguarda: non è fortunatamente in pericolo di vita. Altri due gravi incidenti si erano verificati ieri, quando una mamma e il figlio di 1 anno erano stati investiti da un'auto, e l'altro ieri, quando un motociclista di 20 anni è rimasto gravemente ferito nello scontro con un furgone.

Infortunio sul lavoro in mattinata

Non solo incidenti stradali, però: nella mattinata odierna presso il supermercato Carrefour di piazzale Siena un uomo di 33 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro. L'uomo è rimasto con la mano destra schiacciata sotto una pressa: per sua fortuna, da un esame preliminare non avrebbe riportato fratture né importanti alterazioni vascolari. Il lavoratore è comunque stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo: per indagare sulla dinamica di quanto avvenuto e per accertare eventuali responsabilità sono intervenuti gli agenti della questura di Milano.