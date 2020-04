in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, giovedì 15 aprile, a Milano. Pochi minuti prima delle 8 del mattino, secondo quanto riporta una nota dell'Azienda regionale emergenza urgenza, un furgone e una moto si sono scontrati violentemente tra loro in viale Tertulliano, zona Calvairate. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale oltre a tre mezzi del 118, due ambulanze e un'automedica inviate in codice rosso. Ad avere la peggio nello schianto è stato il conducente della moto: si tratta di un ragazzo di 20 anni, le cui generalità sono al momento sconosciute, che ha riportato gravi traumi in diverse parti del corpo. Il giovane motociclista è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda in gravi condizioni.

Il conducente del furgone è stato visitato sul posto, ma non è andato in ospedale

Meno gravi, invece, le condizioni del conducente del furgone, un uomo di 56 anni. Il personale paramedico lo ha visitato sul posto, ma l'uomo è uscito praticamente illeso dallo schianto e non è stato trasportato in ospedale. Resta adesso da capire la dinamica dell'incidente: gli agenti della polizia locale giunti sul posto hanno effettuato i rilievi del caso che serviranno anche ad accertare eventuali responsabilità nello schianto. Si tratta del primo incidente grave a Milano da diversi giorni a questa parte: il lockdown per l'emergenza Coronavirus, parzialmente allentato a partire da ieri, martedì 14 aprile, aveva infatti svuotato le strade della città.