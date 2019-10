in foto: La stazione di Canegrate

Drammatico incidente nei pressi della stazione di Canegrate, nel Milanese, dove un uomo di 46 anni è stato investito e ucciso da un treno pochi minuti dopo le 13 di oggi, lunedì 28 ottobre. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'automedica, ma per la vittima non c'è stato niente da fare. Resta da chiarire la dinamica dell'investimento. L'incidente è avvenuto all'altezza di via Volontari della Libertà.

Trenord: possibili cancellazione e ritardi fino 120 minuti

Trenord ha comunicato che "a causa dell'investimento avvenuto tra le stazioni di Canegrate e Legnano, e il conseguente intervento da parte delle Autorità competenti, i treni potranno subire ritardi di circa 120 minuti, variazioni di percorso e cancellazioni". Sul posto sono presenti i vigili del fuoco di Milano, la polizia locale di Canegrate e la polizia ferroviaria per i rilievi del caso.

Tre precedenti nel mese di ottobre

Lo scorso 16 ottobre un uomo di 50 anni era morto investito da un treno alla stazione di Garbagnate Milanese. Inutile l’intervento dei soccorritori del 118: la vittima era deceduta sul colpo. Il 3 ottobre un altro arrotamento mortale nel Milanese si era verificato a Paderno Dugnano. Un uomo di 47 anni era stato travolto e ucciso da un convoglio mentre tentava di attraversare il passaggio a livello con la sbarra abbassata. Poche ore prima, attorno alla mezzanotte dello stesso giorno, un uomo di 67 anni era stato falciato e ucciso da un treno nei pressi della stazione di Bollate.