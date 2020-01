in foto: Incidente tra auto e tram (Immagine di repertorio via Facebook)

Un uomo di 81 anni è rimasto ferito in modo serio in un incidente avvenuto attorno a mezzogiorno a Milano, all'incrocio tra viale Umbria e via Tito Livio. Pochi minuti prima delle 12 l'81enne, alla guida di un'auto, si è scontrato con un tram della linea 16. L'esatta dinamica dell'incidente non è ancora stata accertata ma dalle prime ricostruzioni pare che all'origine dello scontro vi sia stata una precedenza non rispettata. Il conducente della vettura è l'unico ad aver riportato delle ferite: è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto a bordo di un'ambulanza, ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli. Nessuno tra il macchinista e i passeggeri del tram ha invece subìto conseguenze per via dello schianto.

Rallentamenti e tram e filobus deviati per l'incidente

Le ripercussioni dell'incidente sul traffico sono invece state pesanti. Le operazioni di soccorso da parte del personale dell'Azienda sanitaria emergenza urgenza e i rilievi della polizia locale di Milano hanno infatti causato rallentamenti su viale Umbria, all'altezza di via Tito Livio. L'azienda dei trasporti pubblici milanesi è invece stata costretta a deviare, per circa due ore, i percorsi del tram 16 e del filobus 92. Le vetture del tram dirette verso Monte Velino hanno fatto capolinea temporaneo in viale Umbria/Tito Livio, con autobus sostitutivi nella tratta interrotta. I filobus della linea 92 diretti verso Bovisa invece hanno seguito una deviazione da Tertulliano ad Arconati. Solo verso le 2 di pomeriggio, come ha poi comunicato Atm su Twitter, l'incidente è stato risolto e la circolazione è ripresa regolarmente, anche se con qualche ritardo. Soltanto ieri si era verificato un altro incidente tra un'auto e un tram a Milano: in via Bramante la donna alla guida della vettura non sarebbe riuscita a frenare in tempo, tamponando il tram. Nessuno ha riportato serie conseguenze.