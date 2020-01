in foto: immagine di repertorio

Una donna è rimasta ferita in un incidente tra un tram e un'automobile in via Bramante, a Milano. Lo scontro è avvenuto nella zona di via Paolo Sarpi alle 13.53 di oggi, sabato 25 gennaio. Il traffico è stato bloccato per un'ora e mezza circa nella via e i mezzi di superficie hanno subito deviazioni e rallentamenti.

Incidente tra auto e tram in via Bramante: in ospedale una donna di 73 anni

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale e i mezzi del 118. La donna, 73 anni, è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Fatebenefratelli. Le sue condizioni non sono considerate preoccupanti. La circolazione dei mezzi lungo via Bramante è stata interrotta, con conseguenze per le linee del tram 12 e 14, che sono state temporaneamente deviate da Cenisio/Messina a via Legnano per consentire i soccorsi e lo sgombero della via dal mezzi coinvolti nell'incidente.

Traffico interrotto e linee del tram 12 e 14 deviate

Presente il personale di Atm. Attorno alle 15.20 l'azienda dei trasporti ha reso noto attraverso il suo profilo Twitter che i binari sono stati liberati e le vetture delle linee 12 e 14 riprendono il percorso regolare, anche se con maggiori tempi d'attesa a causa del ritardo accumulato. Resta da chiarire la dinamica dell'incidente e per quale motivo l'automobile abbia tamponato il tram.