in foto: (Immagine di repertorio)

Quattro feriti, fortunatamente in maniera lieve, e traffico in tilt nella mattinata di oggi, mercoledì 29 maggio, per un incidente stradale sull'Autostrada A4, vicino Milano. Quattro le vetture coinvolte da quello che sembra essere stato un tamponamento a catena, avvenuto attorno alle 9 nel tratto compreso tra l'innesto per la A8 e l'uscita per Cormano. L'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto diversi mezzi di soccorso: due ambulanze e anche un elicottero. Fortunatamente però le condizioni delle persone rimaste coinvolte nell'incidente, tre uomini di 47, 56 e 63 anni e una ragazza di 26 anni, si sono rivelate meno gravi del previsto. I feriti sono stati tutti soccorsi in codice verde e sono stati trasportati all'ospedale Sacco. Più gravi, invece, le ripercussioni sul traffico, considerando che l'incidente è avvenuto all'ora di punta. La circolazione stradale ha subito forti rallentamenti, anche perché sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e alcune pattuglie della polizia stradale per effettuare i rilievi del caso.

Altri due gravi incidenti a Milano

Sono ore drammatiche per quanto riguarda gli incidenti stradali a Milano. Tra la serata di ieri e questa mattina si sono verificati due diversi episodi in città: ieri sera un 43enne si è ribaltato con la sua auto sul cavalcavia Don Milani, schiantandosi poi contro un ostacolo. L'automobilista è ricoverato in gravi condizioni in ospedale. È ricoverata in fin di vita anche una donna di 49 anni che questa mattina è stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada all'incrocio tra via Cherubini e corso Vercelli, in zona Pagano. La donna nell'impatto ha riportato un trauma cranico ed è stata trasportata in codice rosso al Niguarda, in prognosi riservata.