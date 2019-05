in foto: incidente foto d’archivio

Una donna di 49 anni è stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada all'incrocio tra via Francesco Cherubini e corso Vercelli, nel centro di Milano. L'incidente è avvenuto alle 9 di oggi, mercoledì 29 maggio e la vittima è ricoverata in gravi condizioni. Secondo le testimonianze delle persone presenti, l'impatto è stato molto violento e la donna è stata sbalzata sull'asfalto. Il conducente dell'auto si è subito fermato a prestare soccorso. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118 Areu. La 49enne, che ha riportato un serio trauma cranico, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Al momento è in prognosi riservata e considerata in pericolo di vita. Anche gli agenti della polizia locale sono intervenuti per i rilevi del caso. Il traffico è rallentato in tutta l'area di corso Vercelli.

Ieri un grave incidente in zona Navigli

Un grave incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri a Milano, in zona Navigli. Un uomo di 43 anni per cause da accertare ha perso il controllo della sua auto ed è andato a sbattere contro la barriera del cavalcavia don Milani, vicino a via Lorenteggio. Lo schianto è avvenuto attorno alle 20.30. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'automobilista è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Niguarda ed è ricoverato in gravi condizioni. Dai rilievi della polizia locale non è emerso il coinvolgimento di altri veicoli. Il veicolo avrebbe colpito la barriera dopo essere uscito di strada andando poi a finire la sua corsa su una fiancata. Il cavalcavia è stato parzialmente chiuso al traffico in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e i rilevi del caso.