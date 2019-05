in foto: (Immagine di repertorio)

Grave incidente stradale nella serata di ieri, martedì 28 maggio, a Milano. Un uomo di 43 anni è rimasto gravemente ferito dopo essersi schiantato con la propria auto contro le barriere del cavalcavia don Milani, in zona Lorenteggio. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, avvenuto attorno alle 20.30. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'automobilista ferito, che era privo di sensi al momento dell'arrivo dei soccorsi, è stato caricato sull'ambulanza e trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda dove è ricoverato in gravi condizioni e con prognosi riservata.

Cavalcavia chiuso al traffico in entrambe le direzioni

Dai primi accertamenti effettuati dagli agenti della polizia locale, giunti sul posto per i rilievi, pare che l'automobilista abbia fatto tutto da solo. Non ci sarebbero infatti altre auto coinvolte ed è dunque probabile che il 43enne abbia perso il controllo del mezzo che ha urtato contro una barriera del cavalcavia che oltrepassa il Naviglio grande e ha terminato la propria corsa ribaltato su una fiancata. Per consentire le operazioni di soccorso e i successivi rilievi il cavalcavia è rimasto parzialmente chiuso al traffico in entrambe le direzioni, con qualche disagio per gli automobilisti.